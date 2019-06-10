الشرطة السويدية تطلق النار على رجل في محطة مالمو للقطارات قال إنه يحمل عبوات ناسفة

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الإثنين، أن رجال الشرطة في مدينة مالمو جنوبي البلاد أطلقوا النار على رجل تصرف على نحو تهديدي وأصابوه بالرصاص، بعدما قال إنه يحمل قنبلة.

وقال بير-أولوف سويسيث من شرطة مالمو للصحفيين، إن الرجل كانت معه ثلاث حقائب وقال إنه "مسلح ويحمل عبوات ناسفة".

ووقع الحادث في محطة مالمو المركزية للقطارات، التي تم إخلاؤها. واستجابت الشرطة بعدما تم إخطارها من جانب أفراد من العامة الذين قالوا إنهم سمعوا الرجل يقول إن لديه قنبلة.

ورفض المشتبه فيه التعاون مع الشرطة.

وقال سويسيث: "لقد كان الوضع مهددا للغاية لدرجة أن رجال الشرطة أطلقوا رصاصتين على الأقل، وأصابوا الرجال في ساقيه". والمشتبه فيه هو الشخص الوحيد الذي أصيب في الحادث. وتسعى الشرطة لتحديد هوية المشتبه فيه، وأضاف سويسيث أنه جرى تفتيش العديد من السيارات وغيرها من المواقع. وجار التحقيق في الحادث على أنه شروع في قتل، وقال سويسيث إن الشرطة لم تستبعد وجود تهديد إرهابي محتمل ولكن لم يتم التوصل لمثل هذا الدافع. ودمر خبراء المفرقعات فيما بعد إحدى الحقائب التي تركت في المحطة المركزية. وقال سويسيث إنهم بانتظار تحليل باقي محتويات الحقيبة. وتوقفت خدمات القطارات. وقالت الشرطة إنها سوف تزيد من تواجدها في المناطق المركزية في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد.

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