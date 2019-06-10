فوز توكاييف بـ70,8 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

نورسلطان-العنوان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومرت توكاييف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الأحد وحصل على 70,8 بالمئة من الأصوات.

وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16,2 بالمئة من الأصوات في هذا الاقتراع الذي كان الأول الذي يجري بدون نور سلطان نزارباييف بعد استقالته المفاجئة في مارس الماضي، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

ولم يكن فوز توكاييف (66 عاما) أمرا مشكوكا فيه لأنه مدعوم من الرئيس السابق.

لكن الاقتراع اتسم خصوصا بتظاهرات كبيرة في البلاد دعا خلالها المحتجون إلى مقاطعة الاقتراع الذي يرون أن نتيجته محسومة سلفا.

شغل قاسم جومارت توكاييف مناصب عدة في الدولة من رئيس للوزراء الى وزير للخارجية ورئيس لمجلس الشيوخ، المنصب الذي كان يتولاه حين أعلن نزارباييف استقالته.

وخلال حملته، وعد بأن يستمر في نهج نزارباييف. ومن أبرز قراراته كرئيس بالوكالة إعادة تسمية العاصمة “نور سلطان” على اسم سلفه.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 77,4 في المئة وفق اللجنة المركزية.

المصدر-وكالات

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