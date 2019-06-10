ديشامب: ميندي سينضم لصفوف ريال مدريد

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قال ديشامب: “الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو”.

وأضاف المدرب الفرنسي “ميندي تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبا في ريال مدريد”.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عاما ينتهي تعاقده مع ليون في صيف عام 2023.

وشارك ميندي مع ليون في الموسم المنصرم في 44 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

التقارير الصحفية كشفت أن ميندي سيجري الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لصفوف ريال مدريد في معسكر منتخب فرنسا، ومن ثم سيعلن النادي الإسباني عن التعاقد مع اللاعب.

ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم صفقات مميزة تساعد الفريق في الفوز بالبطولات بعد تقديم مستوى متواضع في الموسم الماضي الذي شهد تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة.

بداية صفقات ريال مدريد كانت التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي قبل نهاية الموسم المنقضي.

ثم جاء التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا البرتغالي المعار لصفوف فرانكفورت الألماني.

وأخيرا أعلن ريال مدريد عن صفقته المدوية المنتظرة منذ عدة سنوات بالتعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا.

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