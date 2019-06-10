مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية يترأس اجتماع كبار المسئولين للإعداد للقمة السابعة للتيكاد

يترأس السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الإفريقية اليوم وغدا، اجتماع كبار المسئولين الخاص بالإعداد للقمة السابعة للتيكاد حول الشراكة بين إفريقيا واليابان.

ومن المقرر، أن تنعقد القمة في أواخر شهر أغسطس المقبل بمدينة يوكوهاما اليابانية تحت رئاسة مصرية يابانية مشتركة، وسيصدر عنها إعلان وخطة عمل يوكوهاما الجاري التشاور حولهما على مستوي كبار المسئولين.

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