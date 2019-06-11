روحاني: على أوروبا الالتزام بتعهداتها النووية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساعي إيران لإرساء دعائم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، ولاسيما في أفغانستان والعراق وسوريا، موضحا أن إيران لعبت دوما دورا مؤثرا وإيجابيا على صعيد تطوير وتعزيز استقرار وأمن المنطقة، وأن الأمن الذي تشهده المنطقة هي رهن مساعي وجهود إيران.

وأعلن روحاني، لدى استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن خطوة الإدارة الأمريكية في منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى إيران من أجل الضغط على الشعب، وذلك في إطار قرارها زعزعت أمن المنطقة، مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبدا من خلال ممارسة الضغوط والحظر على الشعب الإيراني.

ووصف روحاني المزاعم المتعلقة بأن إيران تسعى لإنتاج السلاح النووي بأنها غير صحيحة.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من تزايد التوتر في المنطقة بواسطة التحركات من خارج المنطقة، قائلا إننا والاتحاد الأوروبي نسعى إلى خفض التوتر في المنطقة ولن ندخر أي جهد في هذا الإطار.

واعتبر ماس الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه خطة خاطئة وغير صائبة. وأشار ماس إلى جهود أوروبا لتطبيق آلية مالية مع إيران "اينستكس"، قائلا إن هناك تطابقا في الاتحاد الأوروبي للعمل على حفظ وتنمية التعاون الاقتصادي مع إيران. كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو عام 2018، وفرضت عقوبات شديدة على طهران. وحدد روحاني مهلة تنتهي في السابع من يوليو المقبل لبقية الموقعين على الاتفاق – الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا – لضمان الفوائد الاقتصادية لإيران بموجب الاتفاقية وتحييد العقوبات الأمريكية.

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