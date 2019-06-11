الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، الذي تقوده السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن الدفاع الجوي الملكي اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية" باتجاه مدينة خميس مشيط.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

كان تليفزيون المسيرة، الذي يديره الحوثيون، قد ذكر أمس الإثنين، أن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران نفذت هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط بجنوب غرب السعودية.

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