السيطرة على أزمة الوقود في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ورئيس لجنة الوقود المنبثقة عن لجنة الطوارئ، محمد فتح الله أن اللجنة استطاعت في وقت قياسي السيطرة على أزمة التزود بالوقود وتفاقم الازدحام أمام المحطات.

وقال فتح الله في تصريح نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق، “إن المحطات داخل نطاق طرابلس الكبرى شهدت عودة التزود بالوقود إلى وضعها شبه الطبيعي، وستختفي هذه الأزمة نهائيًا في القريب”، مضيفا أن الناقلة “أنوار ليبيا” قد رست بميناء طرابلس، بحمولة قوامها 35 مليون لتر من البنزين، فيما دخلت ناقلة أخرى إلى ميناء الزاوية النفطي، وأن احتياطي الوقود في خزانات شركة البريقة مطمئنة للغاية.

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