رئيس وزراء اليابان يزور إيران.. 12 يونيو

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيزور إيران خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو، وسيجري محادثات مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، ومع الرئيس حسن روحاني.

وصرح سوجا أيضا خلال مؤتمر صحفي، بأن آبي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، حيث تناولا الملف الإيراني ضمن موضوعات أخرى.

وأضاف أن آبي سيكون أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما.

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