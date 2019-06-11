ثنائي هولندا: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

وساهم المدافع الهولندي الدولي في فوز الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الموسم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بحصد 97 نقطة، كما حصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ليفربول: “فان دايك كان لديه موسم جيد حقاً، وقد حاول إيقاف كل من يلعب ضده”.

وأضاف “ليس من حقنا أن نقرر من يفوز بالكرة الذهبية، لكن بالنسبة لنا هو أفضل مدافع في العالم، وبالنظر لموسمه هو بالتأكيد يستحق الكرة الذهبية”.

مهاجم ليفربول السابق بابل، قال إن آخر مدافع فاز بالكرة الذهبية كان كانافارو في 2006، ولذلك الأمر ليس مستحيلاً.

وأوضح بابل “أعتقد من الإنصاف أن يكون فان دايك على الأقل ضمن القائمة النهائية. سنرى ما إذا كان سيفوز بها أم لا. سأكون سعيداً للغاية من أجله”.

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