كريم حافظ: أتمنى البقاء مع قاسم باشا لموسمين أو الانتقال لبطل صربيا

وأكد حافظ عبر برنامج نمبر وان “بالفعل نادي ريد ستار أبدى اهتماما بضمي، لقد تحدث معي مدرب الفريق الصربي، وسبق أن عملت تحت قيادته في قبرص وذلك قبل نهاية الموسم بأسبوع”.

وأشار “التفاوض جاري بين الناديين وأنتظر أكثر من عرض لاتخاذ القرار المناسب”.

وأضاف “أريد الاستمرار في تركيا لأني أقدم مستويات مميزة مع قاسم باشا آخر 6 أشهر، لذا أتطلع للتجديد عامين ثم الانتقال إلى فريق كبير في تركيا هذا طموحي، وإذا لم يحدث سأنتقل إلى ريد ستار”.

وعن استبعاده من قائمة منتخب مصر لكأس الأمم، قال “بالطبع كنت أتمنى التواجد لأنه حدث تاريخي، إلا أنني أتمنى التوفيق للمنتخب وأن ينجح اللاعبون في إسعاد الشعب المصري”.

وألمح “الجهاز الفني للمنتخب لم يتواصل معي منذ فترة وبالتحديد بعد مباراة النيجر، لم أكن سعيدا بأدائي في هذا اللقاء والفريق بالكامل لم يكن في حالته، ويبدو أن المدير الفني حكم على مستواي من هذا اللقاء”.

وأتم كريم حافظ تصريحاته “لست محظوظا مع المنتخب، دائما ألعب في ظروف صعبة ببلدان إفريقية مثل غانا والنيجر وغيرها، كنت أتمنى فرصة في مباريات ببلدان عربية، لكنني سأعمل بكل جدية في الفترة القادمة وأجتهد من أجل العودة مجددا لصفوف المنتخب”.

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