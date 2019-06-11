تقرير: ريال مدريد حدد سعر نافاس.. لن يرحل مجانا

وقال التقرير إن ريال مدريد يرغب في الحصول على مبلغ 19 مليون يورو للتخلي عن خدمات حارسه ولن يقبل حتى بالتفاوض مع أي فريق يعرض أقل من ذلك.

ويسعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للاعتماد بشكل تام على ثيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا كأساسي في الموسم المقبل، في حين أن الحارس الكوستاريكي يرغب في المشاركة، ذلك بجانب أن النادي الملكي لا يرغب في رحيله مجانا وعوضا عن ذلك يرغب في الحصول على عائد من بيعه.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق أن ريال مدريد يشجع حارس الكوستاريكي صاحب الـ32 عاما على البحث عن ناد جديد في الصيف، رغم تجديد تعاقده في يناير الماضي.

وشارك نافاس في تتويج ريال مدريد بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقب دوري إسباني وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب سوبر أوروبي.

يذكر أن صحيفة “ميرور” ذكرت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد وأرسنال يفكران في ضم الحارس الدولي الكوستاريكي.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من ليفانتي في صيف 2014 بمبلغ 10 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وشارك نافاس خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات مع ريال مدريد استقبل خلالها 21 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7 مواجهات.

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