مقاتلة روسية تعترض طائرتي تجسس أمريكية وسويدية اقتربتا من الحدود

قامت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" باعتراض طائرتي تجسس تابعتين للقوات الجوية الأمريكية والسويدية.

وأفاد جهاز الإعلام التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية سبوتنك أنه تم في العاشر من يونيو، اكتشاف طائرتين تقتربان من الحدود الروسية في بحر البلطيق. وانطلقت نحوهما مقاتلة روسية من طراز "سو-27" لتكشف لدى اقترابها منهما أنهما طائرتا تجسس أمريكية من طراز RC-135 وسويدية من طراز "غولفستريم" وفقاً لسبوتنيك.

ولم تسمح المقاتلة الروسية لهما بخرق حرمة الحدود الروسية.

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