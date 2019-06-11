المجلس العسكري السوداني يوجه الشكر للشعب لرفضهم دعوات الإضراب وتعطيل مصالح الناس

تقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بالشكر والتقدير للشعب السوداني بفئاته المختلفة والعاملين بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى، لتمسكهم بالقيم الوطنية النبيلة والتحلي بروح المسئولية ورفضهم الدعوات الرامية إلي تعكير صفو الحياة العامة، وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حقوقهم الأساسية وحرمانهم من الخدمات.

وأكد المجلس في بيان نشرته الوكالة الرسمية السودانية، المضي قدما في الاضطلاع بمسئولياته التي يمليها عليه الواجب الوطني حتي تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي .

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