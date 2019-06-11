اعراض وعلاج التهاب فم المعدة

ايوان ليبيا – وكالات :

مرض التهاب فم المعدة مرض يعاني منه كثير من الناس في مختلف دول العالم ، وبينما هناك أشخاص مصابين بهذا المرض لا يظهر عليهم أي عرض من أعراض مرض التهاب فم المعدة المعروفة ، إلا أن هناك أشخاص آخرين مصابين بمرض التهاب فم المعدة وتظهر عليهم أعراض الالتهاب جلية وواضحة .

وحتى أولئك المصابين بالتهاب فم المعدة قد تظهر عليهم بعض أعراض المرض وليس كل الأعراض ، وقد يستمر ظهور الأعراض لوقت طويل جدا ، وقد لا يستمر في الظهور إلا فترة قصيرة جدا ، وتختلف عوامل ظهور الأعراض من شخص لآخر وذلك حسب السبب الرئيسي في الإصابة أو بسبب طريقة العلاج التي اتبعها الطبيب مع المريض المصاب وكذلك جدية التزام المريض بالعلاج .

هناك عدة أعراض مشهورة جدا وتحدث غالبا عند معظم المصابين بمرض التهاب فم المعدة ، نذكر من هذه الأعراض ما يلي :

التقيؤ المستمر .

الإصابة بعسر الهضم وما يصاحبه من أعراض مزعجة .

الإصابة بالتخمة فور تناول الطعام ، حتى لو كان كمية الطعام المتناولة كمية قليلة ، حيث يشعر المريض أن معدته ممتلئة للغاية .

الشعور بالغثيان .

هناك أعراض أخرى تظهر على المصابين بمرض التهاب فم المعدة ، لكن هذه الأعراض تظهر بدرجة أقل من الأعراض الأكثر شيوعا ، وقد لا تظهر هذه الأعراض على بعض المصابين ، فيما يلي قائمة بهذه الأعراض :

الإحساس بألم خفيف أو ألم حاد في منطقة أعلى المعدة ، أو كما نسميها منطقة أعلى البطن وأسفل منطقة الصدر .

يفقد المريض المصاب بالتهاب فم المعدة الرغبة للطعام وتقل شهيته .

يصاب المريض بالتهاب فم المعدة بالغازات وانتفاخ البطن .

يصاب المريض بفم المعدة بما يسمي بالفواق أو الحازوقة .

يصاب المريض بالتهاب فم المعدة بتغير لون القيء ، سواء كان القيء دما أو كان لونه بنيا مثل لون القهوة .

الإصابة بحرقة المعدة ليلا أو فور تناول الطعام أو حتى في حال كانت المعدة فارغة من الطعام نهائيا .

تغير لون براز المريض المصاب بالتهاب فم المعدة إلى اللون الأسود ، وذلك بسبب التهاب المعدة .

يفقد المريض المصاب بمرض التهاب فم المعدة بعضا من وزنه .

تشخيص التهاب فم المعدة ينطوي على مجموعة متنوعة من الاختبارات ، بما في ذلك :

يتم توصيل أنبوب مرن رفيع أسفل المريء إلى المعدة ، ويتم تركيب المنظار الداخلي بكاميرا صغيرة بحيث يمكن للطبيب النظر إلى فم المعدة ، فإذا رأى احمرار الغشاء المخاطي ، فقد يشير ذلك إلى الالتهاب ويكون هناك حاجة إلى خزعة للتأكيد.

يتم أخذ عينات نسيجية صغيرة أثناء التنظير الداخلي واختبارها في المختبر ، سيبحث الطبيب عن التغييرات بما في ذلك وجود خلايا التهابية أو بكتريا أو ماشابه .

هناك طرق علاجية كثيرة لعلاج المصابين بمرض التهاب فم المعدة ، ويمكن تحديد العلاج والدواء المناسب كل حسب الأعراض الناتجة عن المرض .

هناك عدة أسباب للإصابة بالتهاب فم المعدة ، وعند تغيير أو منع السبب في التهاب فم المعدة نتخلص من الالتهاب ونعالجه ، ويمكن علاج ذلك بتغيير نمط الحياة ، مثل التوقف عن تناول الكحوليات ، والبعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل وبهارات حارة ، والبعد عن الأطعمة المضادة للالتهابات ويفضل تناول الدواء الموصوف من قبل الطبيب المختص ، كما يمكن علاج التهاب فم المعدة بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الجولوتين وسكر اللاكتوز .

هناك عدة أدوية يصفها الطبيب للمريض المصاب بالتهاب فم المعدة كل حسب حالته ، ومن هذه الأدوية نذكر ما يلي :

أدوية تعمل على تقليل نسبة أحماض المعدة مثل أدوية مثبطات مضخة البروتون وأدوية مضادات أحماض المعدة ، وأدوية حاصرات مستقبلات الهستامين .

في حال كان مرض فقر الدم الخبيث هو المسبب للإصابة بالتهاب فم المعدة يصف الطبيب دواء يحتوي على فيتامين ب 12 .

تناول المضادات الحيوية التي تعالج جرثومة المعدة .

تناول أدوية تحتوي على العصيات اللبنية أو بكتريا حمض اللبن .

مثل الحد من أو تجنب الكحول والكافيين ، والذي يمكن أن يهيج بطانة المعدة .

في كثير من الأحيان يتم العثور على التهاب المعدة عن طريق الصدفة خلال التنظير ، إذا لم تكن هناك هيليكوباكتر بيلوري المسببة للبكتريا موجودة ، ولا توجد أي ملامح أخرى للالتهاب ، فعادة لا توجد حاجة لعلاج التهاب المعدة .

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