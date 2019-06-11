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بالفيديو .. مقاتلة روسية تعترض طائرتين أميركية وسويدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

موسكو 11 يونيو 2019 (وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها من طراز “سوخوي سو-27″، اعترضت طائرتي استطلاع أميركية وسويدية فوق بحر البلطيق، حيث يُجري حلف “الناتو” تدريبات بحرية تحمل اسم “بالتوبس-2019”.

ونقلت وكالة رويترز – عن بيان لوزارة الدفاع الروسية – قولها إنه “في يوم 10 يونيو، رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية”.

وذكرت الوزارة أن الطائرة من طراز “سو-27” تنتمي لقوات الدفاع الجوي بأسطول بحر البلطيق، وأنها سارعت لاعتراض الهدفين. (وال- موسكو) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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