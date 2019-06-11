الشرطة الفرنسية تُفكك خلية خططت لمهاجمة “مسلمين ويهود”

باريس 11 يونيو 2019 (وال)- ذكرت تقارير صحفية فرنسية الثلاثاء، أن السلطات أوقفت خلية من اليمين المتطرف، كانت تُخطط لشن هجمات على “أماكن عبادة للمسلمين واليهود” في البلاد.

وقالت مصادر قضائية إن الشرطة الفرنسية تمكنت من تفكيك خلية لـ “النازيين الجدد”، كانت تُخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مخطط الخلية “لم يكن ناضجًا بعد”، بينما أجرت السلطات عمليات توقيف بحق عدد من عناصر الخلية خلال الأشهر الأربعة الماضية. (وال- باريس) ر ت

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