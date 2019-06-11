موجة حر تضرب مناطق الغرب الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

تتعرض المناطق الساحلية غرب البلاد إلى موجة حر تستمر حتى يوم الجمعة القادم، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن هذه المناطق ستتأثر بامتداد منخفض جوي حراري صحراوي سيرفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ إذ ستتراوح ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية.

وستشهد مناطق الساحل الشرقي طقساً مُعتدلاً نسبياً وستتراوح درجات الحرارة فيها بين 26 و33 درجة مئوية، وفقاً لتقديرات المركز الوطني.

وأشار المركز إلى احتمالية أن تشهد مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي زخات خفيفة ومُتفرقة من المطر.

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