الأوضاع الامنية في الهلال النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين زارة في طرابلس التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي مستقرة، واصفاً إياها بـ”ممتازة جداً”.

المنصوري أشار في تصريحات خاصة أمس الاثنين أن القوات الخاصة التي كلفها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالتوجه لمنطقة الهلال النفطي تركز مهامها على تأمين وحماية المنطقة من أي هجوم إرهابي.

وأوضح آمر غرفة عمليات أجدابيا أنه تواتر في الفترة الأخيرة الأنباء عن استعدادات العصابات التابعة للإرهابي إبراهيم الجضران والجماعات الإرهابية للهجوم على منطقة الهلال النفطي التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي.

وإختتم اللواء المنصوري حديثه بالقول:”أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت عدة تقدمات أمس الإثنين خاصة في محور خلة الفرجان”.

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