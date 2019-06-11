الجيش يقصف قوات الوفاق في وادي الربيع

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الوطني إصدارا مصورا يبين قصف القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن الشعبة إلى دقة إصابة الأهداف التي يتم التعامل معها من قبل الوحدات العسكرية في الجيش الوطني.

وأضاف البيان أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق انسحبت من تمركزاتها بسبب هذا القصف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس من دون حسم لصالح أحد الطرفين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد فرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين.

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