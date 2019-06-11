ملايين الدولارات لتحسين صورة “الوفاق”

ايوان ليبيا – وكالات :

هاجم رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وأكد الآغا، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء هدفه تسليم فواتير مستحقة ما ترتبت عليه زيارة معيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية”.

وأكمل الآغا، أن الشركات من أصل عربية وستعمل على تكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق، والمبلغ المراد تحويله 96 مليون دولار حسب ماورد إلينا وننتظر في صور الفواتير”.

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