كوتينيو: قدمت مستوى أسوأ بكثير مما توقعت.. وطريقة وحيدة للتطور

وصرح كوتينيو قائلا: “لم أقدم موسما جيدا، مستواي كأن أسوأ بكثير مما توقعته”.

وأضاف “الطريقة الوحيدة للتطور والتحسن هي اكتساب الثقة من خلال العمل الشاق، وكنت أعمل بقوة”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” في وقت سابق أن اللاعب وفريقه يحاولان إيجاد فريقا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

ويتصدر باريس سان جيرمان سباق ضم الجناح الدولي البرازيلي خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 130.5 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 54 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

كوتينيو يتواجد حاليا مع منتخب البرازيل استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

هل يمكنك اختيار تشكيل الموسم في برشلونة؟

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا