بوجبا يكشف كيف تغيرت حياته بعد اعتناق الإسلام

وصرح بوجبا “أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرا تجاه كل شيء”.

وأضاف “جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلاما داخليا أكثر”.

وواصل “لقد كان تغييرا جيدا لحياتي لأنني لم أولد مسلما”.

وأكمل “حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع”.

بوجبا انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أكاديمية لو هافر في 2009 قبل أن ينضم للفريق الأول في يناير 2012 ثم يرحل بعد ذلك مجانا في صيف نفس العام إلى يوفنتوس.

مع يوفنتوس تألق النجم الفرنسي كثيرا وحصد 4 ألقاب دوري إيطالي ولقبي كأس إيطاليا ولقب كأس السوبر الإيطالي مرتين، كما وصل نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام برشلونة.

وأردف لاعب وسط منتخب فرنسا “الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، الإرهاب.. نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل”.

واسترسل “يجب أن تتعرف عليه، أي أحد يمكنه أن يشعر بأنه متصل بالإسلام”.

وتابع “كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، دائما نتحدث”.

وأكمل “سألت نفسي كثيرا عن أشياء عديدة، بدأت في البحث بنفسي، أديت الصلاة مرة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف، شعرت شعور جيد للغاية”.

وأضاف “منذ ذلك اليوم أصبحت مسلما، عليك أن تصلي 5 مرات في اليوم، هذه واحدة من أركان الإسلام وهو شيء تفعله”.

واسترسل “معنى فعل ذلك، أنك تطلب الغفران وأن تكون شاكرا لما لديك، مثل صحتك وكل شيء”.

وواصل “إنه دين ساهم في تفتح عقليتي وجعلني ربما شخصا أفضل، تفكر أكثر فيما بعد الحياة”.

بوجبا عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 بمبلغ 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها، وحصد مع الفريق لقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وأضاف الفرنسي “الحياة اختبار، حتى وإن لم تكن مسلما فأنت انسان طبيعي، لديك علاقات إنسانية يجب أن تحترمها وتحترم الأشخاص لما هم عليه، ودينهم وعرقهم وكل شيء”.

وأتم “الإسلام يتمحور حول ذلك الأمر، احترام الإنسانية وكل شيء”.

الدولي الفرنسي توج خلال العام الماضي مع منتخب الديوك بلقب كأس العالم، كما شارك خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11 آخرين.

العديد من التقارير تحدثت عن احتمالية رحيل الدولي الفرنسي صوب فريقه السابق يوفنتوس أو صوب ريال مدريد. ويمتد عقده مع فريقه حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

هل يمكنك اختيار تشكيل مانشستر يونايتد المثالي للموسم المنصرم؟

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا