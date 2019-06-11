برنامج تدريبي للبنك الدولي عن استرداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد

يبدأ اليوم البنك الدولي بالتعاون مع الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة)، برنامجاً تدريبياً بعنوان "متابعة واسترداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد: الإجراءات، التحديات، وأفضل الممارسات"، بحضور عدد من المختصين في رئاسة أمن الدولة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الخارجية، وأمارات المناطق، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 11 – 13 يونيو 2019.

وتهدف الدورة إلى تحليل الإطار الأساسي لاسترداد الأصول والأموال الناتجة من جرائم الفساد، مع التركيز على الأبعاد الدولية لتحديد الأصول المطلوب استردادها، والتعرف على السبل القانونية لاسترداد الأصول الدولية، ومعرفة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج التدريبي، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، لمناقشة الآليات المقترحة التي أعدتها (نزاهة) بشأن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، وانطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.



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