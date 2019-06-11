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قرقاش: نتواصل مع المعارضة والمجلس العسكري السوداني للمساهمة فى دعم الانتقال السلمي للسلطة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، نتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية والمجلس العسكري للمساهمة في دعم الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ السودان ومؤسساتها.
وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كل الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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