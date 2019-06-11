لأول مرة في التاريخ.. أوكرانيا وكوريا الجنوبية في نهائي كأس العالم للشباب

تأهل جاء على حساب إيطاليا والإكوادور وبنتيجة واحدة هدف دون رد في كلا المباراتين.

نصف النهائي الأول شهد فوز أوكرانيا على إيطاليا بعد عودة أندري لونين حارس ريال مدريد من خوض مباريات تصفيات يورو 2020 مع المنتخب الأول.

التعادل السلبي ظل قائما حتى الدقيقة 65 إذ سجل سيرجي بوليستا هدف التقدم واللقاء الوحيد مستغلا عرضية كونوبيلا.

مدافع أوكرانيا دينيس بوبوف صاحب الـ3 أهداف في البطولة تعرض للطرد في 79 ليغيب عن النهائي بعد ضرب مهاجم إيطاليا بالمرفق ليتحصل على إنذار ثان ومن ثم البطاقة الحمراء.

جانليوكا شكاماكا سجل هدفا رائعا بمقصية مزدوجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي خطأ لصالح مدافع أوكرانيا.

لتتأهل أوكرانيا لأول مرة في تاريخها للنهائي بعدما كانت المشاركة الأبرز لها التأهل لربع النهائي 3 مرات سابقا، فيما فشلت إيطاليا للنسخة الثانية على التوالي في الوصول للنهائي.

في المباراة الثانية نجح المنتخب الكوري الجنوبي في الفوز على بطل أمريكا الجنوبية الإكوادور بالنتيجة ذاتها.

جون تشوي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من تمريرة بينية رائعة من لي كانجين الذي أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في البطولة برصيد 4 أهداف رفقة النرويجي جينس هاجي.

وون سانج إيوم سجل هدفا في الدقيقة 87 تم إلغاءه بداعي التسلل بتقنية الفيديو لتظل النتيجة كما هي.

وتفوق حارس كوريا على مهاجم الإكوادور ليوناردو كامبانا الذي فشل في لقطتين بالوقت البديل في تسجيل هدف التعادل.

لتتأهل كوريا للنهائي لأول مرة في التاريخ بعدما احتلت المركز الرابع في نسخة 1983، فيما ستخوض الإكوادور مباراة المركز الثالث مع إيطاليا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

فرصة تاريخية ستكون أمام لاعبي كوريا الجنوبية حال تحقيق لقب المسابقة العالمية إذ سينجح جميع اللاعبين في الحصول على إعفاء من التجنيد الإجباري لمدة 21 شهرا بسبب تحقيق إنجاز للبلاد.

كوريا الجنوبية وأوكرانيا سيكونا على موعد في الخامس عشر من يونيو الجاري لتحقيق أول لقب لهما ليتعادلا مع غانا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي وألمانيا وإنجلترا وفرنسا.

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