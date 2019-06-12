ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس، بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، "لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش".

وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونجرس بمجلسيه: "لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان".

وأضاف، أنه "منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددًا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب".

وتابع: "القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضًا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن".

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