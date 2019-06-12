المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا ليدسوم تعارض استفتاء ثانيا على استقلال إسكتلندا

قالت أندريا ليدسوم، وهي إحدى المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، إنها ستحارب إجراء إسكتلندا استفتاء ثانيا لكنها لا تستطيع استبعاد إجرائه.

ورفضت إسكتلندا الاستقلال عن باقي المملكة المتحدة في الاستفتاء الذي أجري عام 2014 لكن القوميين يواصلون الضغط من أجل إجراء استفتاء ثان.

وعندما سئلت خلال غداء مع الصحفيين في البرلمان، إن كانت سترفض السماح بإجراء استفتاء ثان إذا صوت البرلمان الإسكتلندي بذلك، قالت "في واقع الأمر، كل هذه المسائل ستطرح للتفاوض… لا أعتقد أن معظم الناس في إسكتلندا يريدون ذلك لكن لا يمكن استبعاده".

وقالت الحكومة مرارا، إنها تعتبر المسألة منتهية، وإنه ينبغي عدم إعادة الاستفتاء الذي أجري في 2014.

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