المبعوث الإثيوبى للسودان: المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين

قال المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الأثيوبي للسودان محمود درير، إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى أن لا عودة فيما تم الاتفاق عليه -حسب وكالة الأنباء السودانية-

واضاف المبعوث درير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم إن الطرفين سيتباحثان حول المجلس السيادي بنية حسنة، وتابع بقوله "اتفقا على أن لا يكون هنالك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة " .

وذكر المبعوث الإثيوبي أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على إيقاف العصيان .

وحول عودة الطرفين للتفاوض قال مبعوث الرئيس الإثيوبي محمود درير "سيعودان قريبا "، مضيفا أنهم سيتقدمون بأفكار لتجاوز معضلة المجلس السيادي.

وقال درير في هذا الخصوص "نحن نسعى لأن تتجنب الأطراف التصعيد والاتهامات المتبادلة"، مردفا بالقول "نريد أن نمضي قدما في المبادرة"، مؤكدا أنه على ثقة بأن السودان سيتجاوز المرحلة الراهنة .

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