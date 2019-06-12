ترامب يصف بايدن بـالمعتوه والأضعف بين المرشحين

لن يجتمع دونالد ترامب وجو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، لكنهما سيكونان في ولاية أيوا، حيث سيخوضان مواجهة عن بعد تشكل نموذجاً لمواجهة محتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي من حديقة البيت الأبيض، إنه «الأضعف عقلياً بين المرشحين»، واصفاً خصمه الديمقراطي المحتمل بأنه «معتوه».

وقال الملياردير الجمهوري، مشككاً في قدرة نائب الرئيس السابق باراك أوباما على الحكم: «يبدو مختلفاً. إنه يتصرف بشكل مختلف، إنه أبطأ من ذي قبل، لا أعرف». وأضاف في إشارة إلى نحو عشرين رجلاً وامرأة يطمحون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي: «يتمتع الآخرون بقدر أكبر من الحيوية».

ولا يزال السيناتور السابق هو المرشح الديمقراطي المفضل في استطلاعات الرأي لمواجهة ترمب في انتخابات 3 نوفمبر 2020.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا