واشنطن تطلب رسميا من لندن تسليم مؤسس ويكيليكس

أعلنت بريطانيا، أن وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميًا منها تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة، لمواجهة اتهامات بالتآمر والتجسس.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، أن أسانج متهم بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر للحكومة الأمريكية، وانتهاك قانون يتعلق بالتجسس، وأنه اعتقل فيما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، أن مؤسس ويكيليكس متهم بالكشف غير المصرح به لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي، وأن لندن تلقت الآن طلب التسليم الكامل من واشنطن.

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