وصول 10 ملايين دينار إلى غات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الثلاثاء، عن وصول شحنة مساعدات و10 ملايين دينار سيولة مالية إلى غات في أقصى جنوب غرب ليبيا لدعم المدينة التي اجتاحتها السيول والفيضانات خلال الأيام الماضية.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لعملية تحميل شحنة المساعدات والسيولة المالية على إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية بمطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن هذه الشحنة تأتي «ضمن جسر المساعدات الجوي لمدينة غات من قبل حكومة الوفاق الوطني بإشراف وزارة الداخلية»، و«لرفع المعاناة عن أهالي وسكان مدينة غات المتضررين من السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال المدة الماضية».

وتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الأيام الماضية في نزوح أكثر من ألفي شخص من منازلهم، وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها بدأت في إعادة التيار تدريجيًا إلى مناطق غات، وأشارت إلى أن ارتفاع منسوب المياه في مناطق المدينة يحول دون إعادة التيار إلى مناطق المدينة بالكامل.

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