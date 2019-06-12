مؤسسة الاستثمار تخسر قضية ضد رجل أعمال

ايوان ليبيا – وكالات :

خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي قضيتها ضد رجل الأعمال وليد الجهمي في لندن. وقالت مصادر قضائية أن الحارس القضائي على أموال مؤسسة الاستثمار في لندن يخسر الدعوى بضم رجل الأعمال وليد الجهمي في إجراءات المؤسسة ضد بنك جي بي مورغان”.

وتتهم مؤسسة الاستثمار مصرف جي بي مورجان في لندن بدفع رشًى بقيمة 6 ملايين دولار، لتأمين صفقة سندات بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في الدعوى القضائية المرفوعة أبريل 2018. وبحسب ملفات القضية، فقد اتهمت الهيئة الليبية مصرف بير ستيرنز، أحد بنوك وشركات المضاربة الأميركية والمملوك لـجي بي مورجان، بدفع رشوى إلى رجل الأعمال وليد الجهمي لترتيب عقود صفقات لشراء سندات اعتبرتها المؤسسة الليبية مزيفة وفاسدة. وجاء في أوراق القضية أن مصرف بير ستيرنز جمع حوالي 200 مليون دولار لصالح الهيئة الليبية للاستثمار، بعد توقيع اتفاق مع شركة لاندز كومباني التي يرأسها الجهمي في يوليو 2007، لكن الهيئة الليبية تقول إن الشركة لم توفر أي خدمات للمصرف.

وتقول الهيئة في شكواها إن الجهمي قدم رشى وهدد المدير التنفيذي للهيئة علي الزعتري للموافقة على الصفقات»، وأضافت أن «مصرف (بير ستيرنز) لم يكن بحاجة للخدمات التي تزعم شركة الجهمي توفيرها. يشار إلى أن مؤسسة جي بي مورجان استحوذت على مصرف «بير ستيرنز» في خضم الأزمة المالية العام 2008، وتولت بعدها المؤسسة كافة معاملات المصرف المالية وصفقاته. وقالت وكالة بلومبرغ إن مصرف بير ستيرنز أمامه حتى أكتوبر المقبل لتقديم أوراق الدفاع في القضية، ورفض ناطق باسم المصرف التعليق على الأمر.

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