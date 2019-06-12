وزيرخارجية لبنان: لن نشارك فى مؤتمر البحرين

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين، وأرجع هذا إلى أن الفلسطينيين لن يشاركوا فيه.

وقال باسيل، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، :"لن نشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين لن يشاركوا. ونفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نُبلغ بها".

وأضاف :"لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948 ، وليس أمرا طبيعيا عدم استشارته فيما يسمى خطة سلام".

وشدد :"على الجانب الإسرائيلي أن يقتنع بأن الوصول إلى السلام لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا وبالإقرار بحق الفلسطينيين في دولة".

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمرا في البحرين نهاية الشهر الجاري لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن". ويؤكد الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في المؤتمر وأنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني. كما يدعون جميع الدول العربية التي أعلنت موافقتها على حضور المؤتمر إلى إعادة النظر في مواقفها.

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