لجنة للبحث في أسباب حريق حقل السرير

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع أمس في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي وتسبب في خسارة بالإنتاج تقدّر بحوالي 30 ألف برميل نفط يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، أمس الثلاثاء؛ لبحث أسباب الحريق، بحضور فرج المشاي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي وعبد المطلب صالح آدم عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والاتصالات وموقع قنفودة، مع مديري الإدارات.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع ناقش تهيئة إحدى المحطات القديمة كحل مؤقت والتى ستؤدي إلى إعادة 80% من إنتاج المحطة السابقة إلى جانب العمل على جلب محطة جديدة في إسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع لنشاط الإدارات والمشاكل والصعوبات التي تعيق الإنتاج وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصعوبات المالية التي تواجهها الشركة في هذا الشأن.

ويعتبر حقل السرير النفطي، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج حوالي 155 ألف برميل يوميًا، باحتياطات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

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