تعرف على قاعدة ويلس الأمريكية بطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

في عام 1923 تم بناء قاعدة في طرابلس من قبل القوات الجوية الإيطالية التي كانت تحتل ليبيا، عرفت بإسم (قاعدة الملاّحة الجوية) أو (الملاّحة). فيما تم بناء حلبة سباقات حول القاعدة وبحيرة الملاحة لتصبح لاحقاً في 1933 مقر جائزة طرابلس الكبرى لسباقات السيارات.

تم إستخدام المطار والقاعدة من طرف القوات الجوية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية في معركة شمال أفريقيا، واستخدمتهام القوات الجوية الأمريكية بداية من يناير 1943

في 1945 تمت تسميتها باسم قاعدة ويلس العسكرية

بعد استقلال ليبيا والتي كانت دولة فقيرة تعتمد على المساعدات الخارجية ظلت القاعدة مستخدمة من قبل الولايات المتحدة وتحتوي على سكن ومنشآت ضخمة لتواجد أكثر من 4600 أمريكي. ووصفها سفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بكونها “أمريكا مصغرة على ضفاف البحر المتوسط..”

في الستينيات فقدت القاعدة أهميتها الاستراتيجية وذلك لتطور الصواريخ النووية، إلا أنها استمرت مركزا مهما للتدريبات.

في 11 يونيو 1970 فرضت القيادة الثورية للفاتح من سبتمبر على الأمريكان إجلاء القاعدة

تم تغير اسم القاعدة إلى (قاعدة عقبة بن نافع الجوية)، ثم إلى إلى (قاعدة معيتيقة الجوية) نسبة إلى طفلة ليبية تقطن بجوار القاعدة ماتت إثر سقوط طائرة أمريكية فوق منزلها.

في 16 أبريل 1986 تعرضت القاعدة لقصف أمريكي بطائرات حربية في أثناء الغارة الأمريكية على ليبيا والتي استهدفت مواقع في مدينتي طرابلس وبنغازي، وقتل وجرح فيها العشرات، وأطلق عليها في الولايات المتحدة اسم “عملية إلدورادو كانيون

في عام 1995 بدأ استخدام القاعدة العسكرية كمطار مدني تحت اسم “مطار معيتيقة الدولي” للرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية (عانت ليبيا حصارًا جويًا فرضته الأمم المتحدة خلال التسعينات) ولاستقبال القادة الأجانب.

بعد أحداث 17 فبراير2011 والإطاحة بالنظام الوطني وتداعي المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد. وبعد ماعرف بـتحرير طرابلس خضعت القاعدة لسيطرة الميلشيات وتحولت الى مطار وسجن ومنطلقا للعمليات العسكرية ، وتعرضت الى هجومات عدة بسبب الصراع الميلشياوي حولها .

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