مبابي عن تقارير طلبه اللعب كمهاجم: نسيتم شيئا ما.. أرغب في اللعب كحارس مرمى

حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ينقل أخبار الانتقالات، كتب أن نيمار طلب من باريس سان جيرمان أن يلعب كمهاجم صريح أكثر من الأطراف، وأن يسدد كافة ركلات الجزاء حينما يلعب، وأن يحصل على النسبة الأكبر من قيمة حقوق صورته إذا ما استمر مع النادي.

النجم الفرنسي صاحب الـ20 عاما وبطل كأس العالم 2018 رد قائلا :”آسف نسيتم شيئا ما، كيليان مبابي يرغب في اللعب كحارس مرمى، أخبار غير صحيحة”.

Sorry you forgot something, Kylian Mbappé want to play goalkeeper 😁

FAKE NEWS ❌❌❌❌❌

وكانت صحيفة “أس” الإسبانية قد نشرت تقريرا قالت فيه إن مبابي أبلغ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد برغبته في تمثيل النادي الملكي واصفا إيه بـ”حلم حياته”.

تقارير أخرى قالت إن مبابي قد مل وضع نيمار وقوته في باريس سان جيرمان، بجانب شعار البرازيلي “إما معي أو ضدي”، خاصة مع تركيز النادي الفرنسي على نيمار وقوته ومنحه كل ما يريده، بجانب رغبة النجم الفرنسي الشاب بأن يصبح قائد الفريق.

مبابي أثار الشكوك بشأن مستقبله بعد تسلمه جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وأفضل لاعب شاب، من رابطة اللاعبين المحترفين :”هذا هو اللقب الوحيد الذي لم أكن قد حققته. أنا سعيد للغاية، أعيش لحظة مميزة للغاية واستطعت التأقلم مع تغيير مركزي، الآن وصلت لنقطة التحول الثانية في مسيرتي، وقد اكتشفت العديد من الأشياء هنا بالفعل”.

مضيفا: “ربما حانت اللحظة التي يجب أن أتحمّل فيها مزيدا من المسؤوليات، في باريس سان جيرمان ربما، أو في مكان آخر مع مشروع جديد، أشكر الجميع على كل حال”.

قبل أن يضيف للصحفيين في المنطقة المختلطة: “قلت ما يجب علي قوله، عليك أن تبعث بالرسائل في مناسبة مماثلة، وقد بعثت برسالتي. إن تحدثت أكثر فلن تكون الرسالة التي أود أن أبعثها”.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارا مع أحقية الشراء في نهاية المدة، لينضم إلى النادي الفرنسي بمبلغ 135 مليون يورو، وضمت كتيبة حديقة الأمراء نيمار في 2017 بمبلغ 222 مليون يورو ليكون اللاعب الأغلى في التاريخ.

مبابي شارك خلال الموسم المنصرم في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 39 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانفجر مبابي في كأس العالم 2018 وسجل 4 أهداف ليقود منتخب الديوك للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء مبابي رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

