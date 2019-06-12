وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا في تونس

تونس 12 يونيو 2019 (وال) – يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الأربعاء بتونس، اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وأوضح بيان للخارجية التونسية أمس الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي.

وأشار حافظ إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير في الخامس من مارس الماضي. (وال – تونس) هــ ع

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