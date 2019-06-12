الأوروبي: على بريطانيا دفع مستحقاتها المالية حتى في حال خروجها من الاتحاد بدون اتفاق

ذكّرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، بريطانيا بأن عليها دفع مستحقاتها المالية، حتى في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو أحد "الشروط المسبقة" لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين.

وقالت المفوضية، في بيان حول "الاستعدادات لبريكست بدون اتفاق"، إنه على لندن ضمان "احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو"، وكان بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد.

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