رئيس وزراء اليابان يصل إلى طهران

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى طهران، اليوم الأربعاء، في زيارة غير مسبوقة تستمر قرابة 24 ساعة سيسعى خلالها لتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وبث التليفزيون الإيراني لقطات حية لآبي وهو ينزل من طائرته قبل الثانية ظهراً (09:30 بتوقيت جرينتش) حيث استقبله في مطار مهرآباد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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