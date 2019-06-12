شركة أمريكية لاستيراد التطعيمات مدة 3 سنوات

ايوان ليبيا – وكالات :

تعاقد جهاز الإمداد الطبي مع شركة (ام اس دي) الأمريكية للأدوية لتوريد جميع أنواع التطعيمات إلى ليبيا على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ووقع العقد الطاهر بالخير رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي ومندوب عن الشركة الأمريكية، التي قال الجهاز إنها إحدى اكبر الشركات العالمية المتخصصة في هدا المجال .

ولم يفصح الجهاز عن قيمة العقد لكنه قال إنه يتضمن مساعدة من الشركة الامريكية في توفير وتطوير البنية التحتية لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية للدولة الليبية.

وكان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، قال إن المركز تعاقد على توفير التطعيمات لثلاث سنوات متتالية ما يسهل عملية توريد التطعيمات في عامي 2020- 2021.

واكد أن التطعيمات الوقائية من الأمراض ستصل في المنتصف الأول للعام 2019، بعد الانتهاء من موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.

وأوضح سميو، أن الكمية الموردة تشمل كافة أنواع التطعيمات عدا مصل العقارب الذي سيصل قريبًا عقب الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة به، مشيرا إلى أن مخصصات النصف الثاني من العام 2019، ستصل تباعًا بعد أن وعد مصرف ليبيا المركزي قرب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريدها.

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