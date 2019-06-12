سوريا: إسرائيل قصفت تلا إستراتيجيا بالجولان مسببة أضرارا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن إسرائيل شنت هجومًا صاروخيًا على تل إستراتيجي في سوريا يطل على منطقة حدودية بين البلدين في اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارًا بتل الحارة الواقعة في محافظة درعا بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ.

وذكرت أن إسرائيل لجأت إلى "حرب إلكترونية" للتشويش على الرادارات خلال الهجوم.

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