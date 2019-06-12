اخبار

سوريا: إسرائيل قصفت تلا إستراتيجيا بالجولان مسببة أضرارا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن إسرائيل شنت هجومًا صاروخيًا على تل إستراتيجي في سوريا يطل على منطقة حدودية بين البلدين في اليوم الأربعاء.
وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارًا بتل الحارة الواقعة في محافظة درعا بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة صواريخ.
وذكرت أن إسرائيل لجأت إلى "حرب إلكترونية" للتشويش على الرادارات خلال الهجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك