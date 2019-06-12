دي ليخت: لم أحسم مستقبلي بعد.. المهم أن أشارك هذا ما أعرفه

وصرح دي ليخت قائلا: “لا أعلم ما يقوله قلبي”.

وأضاف “سأذهب في إجازة الآن، سأفكر فيما هو أفضل لي وأقرر”.

وأتم “أعتقد أنه من المهم للاعب الشاب أن يلعب، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه”.

شبكة “سكاي” في إيطاليا قالت في وقت سابق إن باريس سان جيرمان هو الأقرب حاليا لضم المدافع الدولي الهولندي صاحب الـ19 عاما.

ويتواجد مينو رايولا حاليا وفقا لـ”سكاي” في باريس للتفاوض مع كتيبة حديقة الأمراء.

شبكة “إي إس بي إن” قالت في وقت سابق إن برشلونة سيدخل في مفاوضات مع مينو رايولا في محاولة أخيرة وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا