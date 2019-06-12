ترامب: أمريكا والصين يمكنهما إبرام اتفاق تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدد مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وأمام الصحفيين في البيت الأبيض، جدد ترامب أيضا نيته الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقال ترامب "لدى شعور بأننا سنبرم اتفاقا مع الصين".

ويركز ترامب ومسؤولو إدارته على اجتماع محتمل بين الزعيمين على هامش القمة القادمة لمجموعة العشرين في اليابان، لكن بكين لم تؤكد أي محادثات مزمعة.

وانهارت محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو الماضي.

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