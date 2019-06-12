ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين خلال قمة العشرين في اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان نهاية يونيو.

وقال ترامب بعد استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا، "سألتقي بوتين في (قمة) مجموعة العشرين".

وأضاف "سالتقي الرئيس (الصيني) شي (جينبينج) في قمة العشرين، سالتقي العديد من القادة".

وكان ترامب أعلن في مايو أنه سيلتقي بوتين، لكن الرئاسة الروسية قالت حينها أن "لا اتفاق" على اجتماع ثنائي بين الرئيسين.

ويعود آخر لقاء للرئيسين إلى يوليو 2018 في هلسنكي. وكان ترامب الذي وعد بتحسين العلاقات الأميركية الروسية، أثار انتقادات الطبقة السياسية الأميركية بسبب لهجته التصالحية مع بوتين في قمة هلسنكي.

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