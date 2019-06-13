المكسيك تنفي وجود أي اتفاق سري مع واشنطن بشأن الهجرة

أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، الأربعاء أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل "أبدا" بوجود عسكري أميركي على أراضيها.

وشدد على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن "القسم الأكبر من الاتفاق" مع المكسيك "لم يُكشف بعد".

وكانت المكسيك وتحت تهديد بفرض رسوم جمركية، تعهدت في السابع من يونيو باتخاذ العديد من الإجراءات، لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

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