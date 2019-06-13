أردوغان: تركيا اشترت منظومة إس-400 الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده اشترت بالفعل منظومة الدفاع الجوي الصارخية الروسية إس – 400.

وأضاف أردوغان في كلمة الأربعاء، خلال اجتماع في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في العاصمة أنقرة: "وقعنا صفقة شراء منظومة "إس-400" بعد أخذ تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب".

وأشار إلى أن تسليمها لتركيا سيتم خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أنها منظومة دفاعية وليست هجومية، وأن تركيا لن تسأل أحدًا حينما ترغب باتخاذ تدابيرها المطلوبة من أجل الدفاع، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وتابع : "بابنا مفتوح أمام كل من يرغب بالتعاون معنا بهذا الصدد، ورغم ذلك قلنا للرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أننا نشتري منظومة باتريوت فيما حال كنتم ستعطونا إياها بنفس الشروط، ولكنهم لم يقدروا على أن يقولوا لنا نعم".

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة حلف شمال الاطلسي "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة. وحول مشروع مقاتلات "F-35"، أشار أردوغان إلى أن "تركيا ليست زبونا فقط للطائرة إف -35، ولكنها شريك في إنتاجها بنفس الوقت"، مبينًا أنها دفعت حتى الآن مبلغ مليار و250 مليون دولار. وقال: "سنحاسب على إقصائنا من مشروع الطائرة إف – 35، عبر ذرائع غير عقلانية ولا مبرر لها، وكلفت المسئولين بمهامهم بهذا الصدد، وسيجرون مباحثاتهم من نظرائهم، وبعد المباحثات، سألتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليابان نهاية الشهر، وسنبحث بشكل متبادل مثل هذه المواضيع". يذكر أن الولايات المتحدة قد هددت بتعليق مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة إف – 35 والتوقف عن تدريب الطيارين الأتراك على قيادتها على الطائرة، وحددت 31 يوليو القادم لتنفيذ ذلك إذا ما مضت قدما في شراء منظومة إس -400.

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