رئيس الوزراء الياباني في إيران لمحاولة خفض التوتر بين طهران وواشنطن

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأربعاء في طهران سعي بلاده للقيام بدور مهم لخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة مع دعوة طهران "للقيام بدور بناء" في الشرق الأوسط.

ووصل آبي بعد ظهر الأربعاء إلى طهران في زيارة تستمر لأكثر من 24 ساعة، وهو أول رئيس حكومة ياباني يزور إيران منذ الثورة التي أسقطت الشاه في عام 1979.

واليابان حليف أساسي للولايات المتحدة، العدو اللدود لإيران، وترتبط بعلاقات جيدة تقليدياً مع طهران.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة اليابانية وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وسط قلق بشأن مستقبل الاتفاق الدولي مع إيران حول برنامجها النووي المبرم في فيينا في 2015 وذلك بعد أن انسحبت منه واشنطن في مايو 2018.

وقال آبي إثر استقباله من الرئيس الإيراني، حسن روحاني "لا أحد يرغب في حرب. وتأمل اليابان في القيام بدور طلائعي في خفض التوتر". وأضاف "يجب بأي ثمن تفادي سماع دوي الأسلحة" مؤكدا أن "السلم والاستقرار في الشرق الأوسط لازمان ليس فقط لازدهار هذه المنطقة، بل أيضا العالم بأسره". وكانت طوكيو التي تستورد خمسة بالمئة من نفطها من إيران، اضطرت مؤخرا للتخلي عن مشترياتها من إيران اتساقا مع العقوبات الأميركية بحق طهران.

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