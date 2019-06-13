نص المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعا بمشاركة مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية أمس الأربعاء و في ما يلي نص بيان المبادرة الثلاثية :



تجسيدا للمبادرة الرئاسية الثلاثية للحلّ في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر والمنبثقة عن “إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” في 20 فيفري 2017، وتأكيدا لدورها المحوري، استضافت تونس يوم الاربعاء 12 جوان/يونيو 2019، الاجتماع السابع لهذه الآلية الذي ضمّ أصحاب المعالي السيد خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، والسيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، لبحث مستجدّات الاوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال واستئناف العملية السياسية بين مختلف الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة.

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