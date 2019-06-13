الجيش يشن ضربات جوية على هذه المناطق

ايوان ليبيا – وكالات :

شن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لتشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر أن الأربع ضربات الأولى استهدفت تمركزات للمسلحين في “مشروع الموز” شرق طرابلس، والخامسة في معسكر الإمداد الجوي جنوباً بمنطقة عين زارة.

كما نفذت القوات الجوية الليبية ضربتين جويتين على مواقع مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، عقب سلسلة ضربات بدأت بعد منتصف الليل مع سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف ما يرجح حدوث انفجارات داخل مخازن الذخيرة الكائنة داخل المعسكر.

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