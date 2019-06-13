إيطاليا : مليوني يورو لحماية المهاجرين القُصَّر بليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية منح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مليوني يورو، لصالح صندوق دعم أفريقيا، بهدف حماية القُـصّر المهاجرين في ليبيا، وكذلك عن طريق تحسين الظروف الصحية في منطقة طرابلس.

وقالت هيئة التعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية، إن «المشروع ينطوي على إنشاء مراكز استقبال للأطفال المعرضين للخطر في طرابلس، لضمان حصولهم وأسرهم على مكان آمن، فضلاً عن تدخلات في مجالات الصحة والنظافة، بما في ذلك علاج حالات الإسهال في مرحلة الطفولة على وجه الخصوص، من خلال توفير الأدوية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتنقية المياه في المناطق المعرضة للخطر في العاصمة الليبية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية ايمانويلا ديل ري «أنها تقوم منذ فترة طويلة بتشجيع المبادرات ضد انتشار الإصابة بالإسهال لدى الأطفال، والذي يمثل السبب الرئيسي الثاني لوفاة الأطفال في العالم دون سن الخامسة».

وأشارت ديل ري إلى أن «وزارة الخارجية لا تقوم بتدخلها هذا لمجرد تقديم إغاثة لمنطقة تعاني جغرافياً وحسب، بل تسهم أيضًا بتحسين ظروف حياة القاصرين في البلاد، سواء كانوا ليبيين أم مهاجرين».

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